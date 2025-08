Trebisacce: circolava senza patente e con un’arma in macchina. Arrestato anche un ladro d’auto

- Advertisement -

TREBISACCE (CS) – La Polizia Stradale di Trebisacce, ha arrestato due soggetti. Durante un servizio di vigilanza stradale gli agenti hanno controllato un veicolo il cui conducente, gravato già da numerosi precedenti di polizia, aveva in auto un tondino in legno con la testa in ferro, ben collocato all’interno del veicolo, per il quale veniva deferito all’Autorità Giudiziaria quale conseguenza del porto in luogo pubblico senza giustificato motivo. Lo stesso inoltre, è risultato essere privo della patente di guida poiché revocata, mentre il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa, motivo per cui veniva sottoposto a fermo amministrativo per la confisca.

In un altro caso, una pattuglia impiegata nel servizio di vigilanza stradale e controllo del territorio, nel transitare a Trebisacce, lungo un’arteria della cittadina jonica, è stata allertata da un utente che aveva subito il furto della propria autovettura. Grazie al tempestivo intervento degli operatori ed alla certosina descrizione fornita, il responsabile del furto è stato raggiunto e fermato qualche istante dopo, e tratto in arresto per il medesimo reato.