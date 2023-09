Trebisacce, al via i lavori all’ospedale Chidichimo su Pronto soccorso e altri reparti

TREBISACCE (CS) – “Non possiamo che esprimere soddisfazione per l’avvio, a breve, dei lavori di riqualificazione del Pronto Soccorso e quelli per il potenziamento dell’unità operativa di Radiologia. Grazie all’individuazione da parte dell’Asp di Cosenza, di due milioni e mezzo di euro ad hoc per il Chidichimo, sarà presto completata l’opera di ripristino e di adeguamento del Blocco operatorio”. Il sindaco di Trebisacce, Alex Aurelio, lo definisce “un intervento storico, atteso da oltre dieci anni e che rappresentò la mannaia definitiva sull’allora soppressione del nosocomio, per il quale oggi sono in corso le procedure di assegnazione dei lavori attraverso la stazione unica appaltante di Invitalia”.

“L’investimento caratterizzato da notevoli risorse e strumenti sull’ospedale di Trebisacce – dichiara soddisfatto il primo cittadino – certifica la volontà del presidente Occhiuto di voler invertire quel processo di depauperamento degli ospedali calabresi e rendere tali strutture presidi sanitari adeguati ripristinando sul territorio regionale, nel caso specifico quello dell’alto Jonio cosentino, il diritto costituzionale alla salute che per troppo tempo è stato negato”.

“Su disposizione del Presidente Occhiuto è stato avviato anche il progetto di riqualificazione del pronto soccorso. I lavori costeranno poco più di 1 milione di euro e andranno in appalto nei prossimi giorni. Riguardo, invece, al complesso apparato radiologico, l’unità operativa sarà dotata a breve di una nuova Tac, di una nuova Risonanza magnetica, di un Mammografo, di una Colonna endoscopica, di un Ortopantomografo e di un nuovo sistema radiologico telecomandato”.