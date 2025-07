«Tre morti nello stesso tratto sulla 106, curva pericolosa»: la segnalazione alla Procura di Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – Con una formale e durissima segnalazione trasmessa oggi via PEC a tutte le autorità competenti – dalla Struttura Territoriale di Anas Spa in Calabria alla Direzione Generale, dal Commissario Straordinario per la S.S.106 alla Procura della Repubblica, dalla Prefettura di Cosenza fino al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – l’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” ha chiesto un immediato intervento tecnico e risolutivo sul tratto al km 328+900 della famigerata Statale 106 “Jonica”, teatro di una lunga e inaccettabile scia di sangue.

In quello stesso punto – ribattezzato ormai da tutto il territorio come la “curva della morte” – in poco più di un anno hanno perso la vita tre persone: il 28 giugno 2025, Gaetano Ruffo, 17 anni appena, morto sul colpo; il 12 agosto 2024, Umberto Graziano, 39 anni, deceduto in ospedale dopo ore di agonia; il 16 maggio 2024, Maria Rosa Boccuti, 40 anni, travolta da un’auto impazzita che ha invaso la corsia opposta dopo aver perso il controllo nella curva maledetta.

Tre famiglie devastate, tre comunità straziate, un solo tratto di strada dove – tragicamente – tutto si ripete. Oltra alla paura che quanto purtroppo già accaduto possa ripetersi generando dolore e sconforto.

«È ormai lecito e doveroso porsi una domanda netta e ineludibile: perché sempre lì? Perché sempre nello stesso punto?», si legge nella segnalazione inviata dall’Organizzazione. «È inaccettabile continuare a tacere di fronte a una costante mortale che grida vendetta e chiede risposte: il silenzio è complicità, l’inazione è colpevole.»

Secondo l’ipotesi già formulata dal Comitato Scientifico dell’Organizzazione, la realizzazione della rotatoria di Aranceto – che a quanto percorrono la Statale 106 da nord verso sud impone un rallentamento seguito da una brusca accelerazione – potrebbe contribuire alla perdita di controllo dei veicoli in un punto dove la curva è a gomito e a meno di 400 metri di distanza. Un’ipotesi che necessita, oggi più che mai, di una rigorosa verifica tecnica da parte di ingegneri e periti qualificati.

Nel documento ufficiale, l’Associazione ha chiesto formalmente: Un sopralluogo tecnico immediato da parte di ANAS, alla presenza – ove possibile – dei rappresentanti dell’Organizzazione; L’adozione urgente di tutte le misure necessarie, anche provvisorie, per garantire la sicurezza nel tratto in questione; Una puntuale comunicazione istituzionale su ogni iniziativa che Anas intenderà assumere. Non si tratta di semplici richieste, ma di un grido di allarme che pretende ascolto, e che si fa carico del dolore e della rabbia di un’intera popolazione.

«Non è più accettabile dover contare i morti prima di agire. Non è più tollerabile voltarsi dall’altra parte. La responsabilità, quando si amministra una rete viaria, è civile, morale e giuridica. E chi oggi tace o minimizza, domani dovrà rispondere anche davanti alla legge», si legge nella parte conclusiva della segnalazione, che richiama con precisione gli articoli del Codice Civile e Penale relativi alla responsabilità per omicidio colposo, lesioni e mancata manutenzione stradale.

“Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” invita tutti i cittadini, le famiglie, le associazioni e gli amministratori locali a unirsi in questa battaglia di civiltà, per evitare che la prossima tragedia sia solo questione di tempo e ringrazia il Consigliere Comunale della Città di Corigliano Rossano Antonio Uva per il suo durissimo intervento (che condividiamo), così come il Presidente del Comitato Magna Graecia Domenico Mazza per apprezzata e condivisa che vi invitiamo tutti a leggere.