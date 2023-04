Travolto dal torrente in piena. Trovato senza vita l’uomo disperso nel cosentino

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Il torrente Colognati ha restituito il corpo senza vita dell’81enne disperso in contrada Calamo Grotte, a Corigliano Rossano. L’anziano (un agricoltore del posto) è stato individuato più a valle rispetto alla sua auto, un fuoristrada grigio, che i vigili del fuoco di Corigliano Rossano avevano recuperato dalle acque del torrente, gonfiate a cause del maltempo che sta imperversando su tutta la zona da questa notte. Al momento sono in corso le fasi di recupero della salma individuata in una zona impervia.

Erano stati i familiari, che abitano nella zona rurale nei pressi del torrente, a lanciare l’allarme questa mattina, quando non hanno visto rientrare l’uomo, uscito a bordo del suo fuoristrada.

La sua auto, portata sull’argine del fiume dai vigili del fuoco, aveva il portellone aperto ma all’interno non c’era traccia dell’uomo che avrebbe provato ad attraversare il corso d’acqua. Scattate subito le ricerche, anche con l’intervento della Protezione Civile, dei carabinieri forestali e della capitaneria di porto, il cadavere è stato individuato poco dopo. Sul posto si è recato anche il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi che sta coordinando da ieri il COC a seguito dell’allerta meteo arancione.