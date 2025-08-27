HomeIonio

Travolta da una moto nei pressi del Museo della Sibaritide. Grave una donna trasportata a Cosenza

La donna, una turista originaria della Campania, investita da una moto nei pressi del Museo archeologico di Sibari. Soccorsa dal 118 è stata trasportata a Cosenza e ricoverata in gravi condizioni

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi del Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, lungo una delle arterie più trafficate della zona nei periodi estivi. Una donna di circa cinquant’anni, è stata travolta da una motocicletta mentre stava attraversando la strada dopo aver parcheggiato la sua auto e si trova adesso ricoverata all’Annunziata di Cosenza in gravi condizioni. L’impatto è stato violento e la donna, una turista di origini campane, è stata colpita in pieno e scaraventata a terra sotto gli occhi attoniti dei passanti.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Pet di Cassano, supportati dal personale del 118 di Spezzano Albanese e dai volontari del 118 di Schiavonea. Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove è stata ricoverata con prognosi riservata. La dinamica dell’incidente e tutti i rilievi sono affidati ai carabinieri della compagnia di Cassano All’Ionio

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

terreni-sindaco-cinquefrontdi.

In fiamme i terreni del sindaco Conia: “Se qualcuno vuole dirmi qualcosa, lo faccia...

Calabria
CATANZARO - "Non mi avete fatto niente"Sono alla luce del sole davanti sezione di Rinascita Per Cinquefrondi se qualcuno vuole dirmi qualcosa lo faccia...
donne-scienza_unical

Più donne nella scienza: l’Unical guida l’Italia con un progetto didattico sperimentale

Università
RENDE (CS) - Promuovere l’accesso delle ragazze e delle giovani donne ai percorsi e alle carriere nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, considerate...
Intrieri_Tridico

Intrieri: “Reddito di Dignità, la promessa di Tridico, strumento sociale o bandiera elettorale?”

Calabria
COSENZA - "Il candidato alla presidenza della Regione Calabria Tridico ha deciso di giocarsi per la campagna elettorale la carta del reddito di dignità,...
Unical Centro Residenziale

Unical, pubblicate le graduatorie provvisorie per borse di studio e alloggi 2025/2026

Università
RENDE - Sono state pubblicate dall'Unical le graduatorie provvisorie per l'assegnazione delle borse di studio e degli alloggi per l'anno accademico 2025/2026 agli studenti...
fumo_carcere-di-Paola

Paola, paura in carcere: detenuto dà fuoco alla cella, reparto isolamento evacuato. Agente ferito

Tirreno
PAOLA (CS) - "Stamattina, nel carcere di Paola, un detenuto con problemi psichiatrici ha appiccato un incendio all'interno della sua cella. Un'intensa coltre di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37127Area Urbana22288Provincia19797Italia8007Sport3852Tirreno2919Università1452
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Unical Centro Residenziale
Università

Unical, pubblicate le graduatorie provvisorie per borse di studio e alloggi...

RENDE - Sono state pubblicate dall'Unical le graduatorie provvisorie per l'assegnazione delle borse di studio e degli alloggi per l'anno accademico 2025/2026 agli studenti...
Settembre Rendese 2025
Area Urbana

Il Settembre Rendese 2025 esplode in musica con i concerti di...

RENDE - Prende sempre più forma il Settembre Rendese 2025. Giunto alla sua 60^ edizione è il festival più longevo della Calabria, punto di...
Biella Cane1
Italia

Lava il cane in un autolavaggio per auto: denunciato un 57enne...

BIELLA - Le scene immortalate dalle telecamere di videosorveglianza sono inequivocabili e sono costate la denuncia ad un 57enne biellese da parte dei Carabinieri...
Tirreno

Cipolla rossa di Tropea: nel mirino i pesticidi in mare. Molinaro...

COSENZA - La filiera per la produzione della cipolla rossa di Tropea, in alcuni territori tra la provincia di Cosenza e quella di Catanzaro,...
Pino Capalbo
Provincia

Regionali in Calabria, il sindaco di Acri scende in campo “pronto...

ACRI (CS) - Pino Capalbo è pronto a candidarsi alle prossime elezioni regionali in Calabria. Il sindaco di Acri e consigliere provinciale del Pd,...
Justin alzoni
Tirreno

Tragico scontro tra un’auto e una moto a Scalea: muore un...

SCALEA (CS) - Un tragico incidente stradale si è verificato questa sera nel territorio di Scalea, nei pressi di un villaggio turistico. Per cause...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA