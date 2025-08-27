Travolta da una moto nei pressi del Museo della Sibaritide. Grave una donna trasportata a Cosenza

- Advertisement -

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi del Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, lungo una delle arterie più trafficate della zona nei periodi estivi. Una donna di circa cinquant’anni, è stata travolta da una motocicletta mentre stava attraversando la strada dopo aver parcheggiato la sua auto e si trova adesso ricoverata all’Annunziata di Cosenza in gravi condizioni. L’impatto è stato violento e la donna, una turista di origini campane, è stata colpita in pieno e scaraventata a terra sotto gli occhi attoniti dei passanti.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Pet di Cassano, supportati dal personale del 118 di Spezzano Albanese e dai volontari del 118 di Schiavonea. Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove è stata ricoverata con prognosi riservata. La dinamica dell’incidente e tutti i rilievi sono affidati ai carabinieri della compagnia di Cassano All’Ionio