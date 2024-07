Trasporti, il senatore Rapani scrive alla Regione: «per la dorsale jonica basta poco»

ROMA – Recentemente, l’assessore regionale Emma Staine ha annunciato un ambizioso piano per collegare con gli autobus tutte le località della regione Calabria, ad eccezione della fascia ionica. Questa decisione ha dato la possibilità al Senatore Ernesto Rapani di richiedere il coinvolgimento della Regione Calabria nel lavoro che si sta portando avanti in collaborazione con RFI e Trenitalia.

Rapani, rimarcando che adesso urge l’intervento della Regione Calabria, evidenzia come il collegamento della fascia ionica possa essere facilmente realizzabile attraverso la cooperazione con Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Secondo il senatore, la Regione Calabria dovrebbe semplicemente chiedere a RFI e Trenitalia, ognuno per le proprie competenze, di includere nell’accordo quadro in corso il collegamento ferroviario dalla stazione di Crotone fino all’aeroporto di Sant’Anna. A tal riguardo, il parlamentare fa presente di aver già inviato, a seguito di preventive interlocuzioni, una richiesta formale a Trenitalia per il tramite del Responsabile Istituzionale Polo Passeggeri delle Ferrovie dello Stato e a Rete Ferroviaria Italiane (RFI) per il tramite del responsabile investimenti, per sottolineare la necessità di potenziare la dorsale ferroviaria jonica che collega Sibari a Crotone. Tale richiesta, che mette in luce la volontà di rispondere alle esigenze del territorio, è accompagnata da proposte concrete che mirano a migliorare significativamente il servizio ferroviario per i cittadini della fascia jonica calabrese.

Uno dei principali punti sollevati dal Senatore riguarda l’assenza di un collegamento diretto tra la stazione ferroviaria di Crotone e l’aeroporto S. Anna. Grazie agli sforzi della Regione Calabria e alle compagnie aeree, l’aeroporto di Crotone ha ripreso a funzionare con numerose rotte nazionali e internazionali. Tuttavia, l’assenza di un servizio di trasporto pubblico che colleghi direttamente la stazione ferroviaria all’aeroporto rappresenta un significativo disservizio per i turisti, i lavoratori e i passeggeri calabresi. Rapani sottolinea che, in collaborazione con RFI, è stato ipotizzato uno studio di fattibilità per la conversione della stazione di Isola Capo Rizzuto, prossima all’aeroporto, da scalo merci a scalo passeggeri. Tuttavia, considerando il tempo necessario per completare tale progetto, viene proposto un servizio navetta temporaneo su gomma, in collaborazione con le aziende di trasporto che già operano con Trenitalia. Questa soluzione intermedia permetterebbe di garantire un collegamento efficiente e immediato, migliorando l’accessibilità all’aeroporto di Crotone.

Prolungamento dei treni Freccia da Taranto a Sibari

Un altro tema centrale della lettera riguarda il prolungamento dei treni Freccia da Taranto a Sibari. Attualmente, la tratta jonica è servita da un solo treno Freccia che percorre la linea tirrenica fino a Paola, per poi deviare verso Sibari. Questo rappresenta una grave limitazione per i residenti della fascia jonica che desiderano raggiungere il Nord lungo la dorsale adriatica, costringendoli a recarsi a Taranto con mezzi propri. Recentemente, Trenitalia, in accordo con la Regione Basilicata, ha introdotto il “treno della Magna Grecia”, che collega Taranto a Metaponto durante il periodo estivo. Il Senatore propone di estendere questo servizio fino a Sibari, che dista solo 80 km da Metaponto, e di mantenerlo operativo tutto l’anno. Tale estensione offrirebbe un significativo miglioramento del servizio per i cittadini calabresi, permettendo loro di usufruire di collegamenti ferroviari veloci e diretti verso il nord Italia.

Progetti futuri: Elettrificazione e alta velocità

Il Senatore Rapani evidenzia con ottimismo alcuni progetti futuri che potrebbero migliorare notevolmente la situazione della dorsale jonica. Sono stati appaltati i lavori per l’elettrificazione della tratta da Sibari a Crotone, Catanzaro e Lamezia Terme, con l’inizio previsto per la fine dell’estate e il completamento entro giugno 2026. Questo progetto, finanziato attraverso i fondi del PNRR, rappresenta un passo importante verso l’integrazione della fascia jonica nel sistema ferroviario nazionale. Inoltre, è in corso il bando di gara per la realizzazione della “lunetta di Sibari”, che consentirebbe un collegamento diretto da Paola o Cosenza a Crotone, eliminando la necessità di cambiare senso di marcia alla stazione di Sibari e riducendo i tempi di transito di circa 20 minuti. Sarebbe utile ed importante il ripristino della stazione di Doria.

Un altro tema riguarda l’alta velocità. Attualmente, sembra che il tracciato dell’alta velocità possa essere modificato per seguire la linea esistente da Salerno a Reggio Calabria attraverso Paola e Lamezia Terme, escludendo la fascia jonica. Il Senatore sottolinea l’importanza di continuare a discutere e negoziare per far sì che le scelte strategiche non penalizzino ulteriormente il territorio jonico, ma lo integrino nel più ampio sviluppo infrastrutturale del Paese. Migliorare i collegamenti ferroviari in quest’area non è solo una questione di efficienza e sviluppo economico, ma anche di equità e giustizia sociale.

In conclusione il Senatore Rapani ha invitato l’assessore Staine ad attivarsi e formalizzare attraverso una richiesta ufficiale le proposte e, se lo dovesse ritenere utile ed opportuno, chiedere la convocazione di un tavolo con i Responsabili di RFI e Trenitalia alla presenza della deputazione Calabrese tutta.