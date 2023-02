Transizione energetica nell’Agenda per il Sud, nuovi veicoli per un’azienda di Corigliano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Dalla richiesta al Presidente Occhiuto di contributi alle imprese per gli acquisti di auto elettriche alla prossima consegna istituzionale, unitamente al viceministro Ambiente e Sicurezza Energetica, Vannia Gava, dei nuovi veicoli LNG Natural Power alimentati a Gas Liquefatto Naturale, all’azienda Spezzano Trasporti di Corigliano Calabro. La consegna istituzionale dei nuovi veicoli si terrà presso l’Iveco Milano Industrial domattina alle 10.

Un’agenda non soltanto nazionale, ma per il Sud quella del deputato e componente della Commissione Affari Sociali, Simona Loizzo, in cui non poteva mancare la “transizione energetica”. E’ quanto fa sapere in una nota Filomena Falsetta, responsabile dei rapporti del Deputato con gli organi di sicurezza.

Fornire soluzioni concrete per facilitare la transizione verso forme di mobilità sostenibili, identificare le criticità e i punti di forza della nostra regione, e suggerire così politiche e investimenti mirati, è uno dei cardini del mandato istituzionale della Loizzo. Iniziative forti, che consentiranno di avviare nuove modalità di trasporto sostenibile e il rafforzamento di quelle esistenti, di implementare sistemi di gestione adeguati, di aiutare le imprese a moderare le emissioni, abbassare il consumo di energia e tagliare i costi.

L’obiettivo della parlamentare è quello di consentire alla nostra Regione, al pari degli altri contesti territoriali, di innestare efficacemente l’innovazione nel tessuto socio-economico per un miglioramento della performance ambientale e, di conseguenza, per una migliore qualità della vita. Tutto questo non può non passare per il PNRR, in quanto rappresenta la leva per accelerare il riequilibrio e la modernizzazione della nostra regione.