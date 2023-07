Tragico scontro sulla 106 nel Cosentino tra furgone e Tir: un morto e un ferito grave

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ennesimo tragico incidente mortale sulla strada statale 106 jonica in contrada Toscano nel comune di Corigliano-Rossano. Il terribile incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi quando, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati violentemente un Tir ed un furgone Daily Iveco.

Nello schianto ha perso la vita un uomo mentre una seconda persona è rimasta gravemente ferita.

Sul posto sono presenti polizia, sanitari del 118, vigili del fuoco e l’elisoccorso. Si registrano lunghissime code e rallentamenti.