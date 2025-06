Tragico incidente tra un’auto e una moto nel Cosentino, trentaseienne perde la vita

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Si chiamava Carlo Spataro, aveva 36 anni. Il giovane coriglianese, figlio secondogenito di un dipendente comunale ha perso la vita ieri sera a seguito di un incidente stradale avvenuto su Via Santa Lucia, arteria che collega la Strada Statale 106 jonica allo Scalo coriglianese. L’impatto è avvenuto intorno alle 19:30. Spataro era alla guida della sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’auto, purtroppo morendo sul colpo. Inutile l’intervento dei soccorritori.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale del 118. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, determinando di conseguenza disagi alla circolazione. La notizia della morte di Carlo Spataro ha profondamente scosso la comunità di Corigliano-Rossano. Era un ragazzo conosciuto e benvoluto e sui social in tanti hanno voluto esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia.