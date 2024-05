Tragico incidente nel cosentino. Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: un morto

CORIGLIANO – ROSSANO – Avrebbe perso il controllo della sua auto, per cause in corso di accertamento, finendo fuori strada. È morto così, in contrada Mezzofato a Corigliano Rossano, un uomo molto probabilmente di nazionalità romena. La vittima era da sola in auto. Sul posto oltre ai medici del servizio di emergenza 118, che hanno prestato i primi soccorsi, rivelatisi però inutili, i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano che stanno effettuando i rilievi per per accertare le cause dell’incidente stradale. Si sta inoltre lavorando per risalire all’identità della vittima.

