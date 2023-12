Tragico incidente ferroviario, il giovane conducente del camion è morto sul colpo

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – È morto all’istante dopo il terribile impatto Said Hannaoui, l’autista di nazionalità marocchina di 24 anni che era alla guida del mezzo pesante esploso dopo lo scontro con il treno regionale avvenuto lo scorso 28 novembre in località Thurio, ad un passaggio a livello. Il corpo è stato poi avvolto dalle fiamme ed è stato rinvenuto semicarbonizzato ed infatti, il cadavere, presentava gravi ustioni. E’ quanto emerge dall’autopsia eseguita sul cadavere del 24enne che è stata eseguita ieri all’obitorio dell’ospedale di Rossano.

Per la capotreno Maria Pansini, 61 anni, di Catanzaro Lido, morta anche lei nell’incidente, il magistrato titolare delle indagini non aveva disposto l’autopsia. Intanto i familiari del giovane sono arrivati in Calabria, ed espletate le formalità di rito, il corpo di Said partirà per il Marocco e sarà sepolto a Casablanca.