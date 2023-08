Tragico incidente nel Cosentino, scontro auto-moto: perde la vita un giovane di 23 anni

TREBISACCE (CS)- Dramma nel Cosentino: perde la vita in un incidente stradale un giovane di 23 anni, G.B. Nel dettagli lo scontro fatale è avvenuto tra una Ford Kuga guidata da una donna e una moto lungo la vecchia statale 106, tra Amendolara e Trebisacce nei pressi del bivio per Albidona, che è costata purtroppo la vita al centauro 23enne. Il giovane era di Amendolara e lavorava in un supermercato di Trebisacce. Pare che il ragazzo stava ritornando a casa dopo il lavoro. Dello stesso comune dove viveva il giovane anche al donna alla guida dell’auto.

A tentare di riconoscere il corpo del ragazzo, sul posto, sono sopraggiunti i familiari. Sono intervenute la Pet di Cassano, la Pet di Trebisacce, una volanza 118 da Sibari ma purtroppo per il giovane centauro, morto sul colpo, non c’è stato nulla da fare. Ancora ignote le dinamiche dell’incidente avvenuto lungo una strada molto trafficata soprattutto nel periodo estivo. Sul fatto indagano i carabinieri della locale stazione.