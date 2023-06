Tragedia nel Cosentino, morto 47enne: colto da malore ma l’ambulanza è senza medico

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Una storia che si ripete dopo il decesso nelle scorse settimane di un uomo di 37 anni. Stavolta è accaduto ad un uomo di 45 anni deceduto a seguito di un malore. Il fatto è accaduto allo scalo dell’area urbana di Rossano. L’uomo, un cittadino romeno, avrebbe accusato un malore e allertati i soccorsi, sul posto è arrivata un’ambulanza ma senza medico a bordo. L’infermiere ha tentato in tutti i modi di rianimarlo e nonostante l’arrivo dell’elisoccorso, purtroppo per il 45enne non c’è stato nulla da fare. Un caso simile a quello avvenuto il 27 maggio scorso in contrada Zolfara dove un 37enne è deceduto in attesa di un’ambulanza che è arrivata in ritardo e anche in quel caso senza medico a bordo.

- Pubblicità sky-