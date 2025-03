Tirocinanti di inclusione sociale, incontro a Corigliano-Rossano. Stasi: “Non permetteremo guerra tra poveri”

- Advertisement -

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Si è svolto giovedì della scorsa settimana, nella sala giunta della sede municipale di Santi Anargiri un incontro tra l’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Flavio Stasi con l’assessore al Personale Mauro Mitidieri, e la NIdiL Cgil comprensoriale Sibaritide-Pollino-Tirreno, rappresentata dai sindacalisti Andrea Ferrone e Vincenzo Laurito, sul futuro dei tirocinanti di inclusione sociale in servizio proprio al Comune di Corigliano-Rossano. Nella circostanza, su richiesta della sigla sindacale, hanno partecipato all’incontro anche 69 lavoratori precari. Il futuro di questi ultimi è stato oggetto della convocazione del tavolo, alla luce dell’emendamento governativo su una loro possibile stabilizzazione. Tra le proposte in discussione vi è quella regionale, con un contributo una tantum di 25mila euro per le assunzioni a tempo indeterminato negli enti locali.

La proposta viene giudicata inadeguata sia dall’Amministrazione comunale sia dalla siglia sindacale in quanto considerata non equa, possibile causa di “una guerra fra poveri”. Per gli over 60, invece, la proposta regionale parla di un assegno di 631 euro fino al pensionamento. Il Comune di Corigliano-Rossano ad oggi può contare su 69 lavoratori precari del bacino ex tirocinanti mobilità in deroga.

“Nessun Comune oggi – ha affermato l’Assessore Mitidieri – potrebbe stabilizzare tutti con il contributo una tantum. Siamo sensibili alla vertenza tirocinanti e contiamo in un ravvedimento della Regione. Un contributo storicizzato potrebbe certamente aprirci molte più possibilità“.

“Come sempre ho chiarito con trasparenza nei confronti di questi nostri lavoratori la posizione dell’Amministrazione – ha dchiarato il Sindaco Flavio Stasi – partendo dal fatto che i contributi forfettari non servono ai comuni, né grandi né piccoli, e rappresentano solo uno strumento per fare confusione e scaricabarile. Utilizzare questa misura significherà poter impiegare solo una piccola parte di questo bacino, innescando la più classica ed inutile delle guerre tra poveri”– Il primo cittadino poi ha proseguito: “Queste cose l’assessore Calabrese, che ha fatto il Sindaco, le conosce bene. Il bilancio dei comuni è pluriennale ed armonizzato. Se si vuole davvero tutelare questi lavoratori in nero della Pubblica Amministrazione – ha quindi concluso – è necessaria la storicizzazione dei fondi, anche progressiva, esattamente come fatto per gli ex Lsu-Lpu. Qualora non fosse possibile, in questa fase, la storicizzazione dei fondi, è utile programmare le risorse necessarie per garantire tutti i tirocinanti per un numero di anni predeterminato, garantendo quindi a questi lavoratori un salto di qualità in termini di diritti e recuperando il tempo necessario per reperire le risorse necessarie alla stabilizzazione definitiva. Serve serietà, non misure funzionali a qualche articolo di giornale”.

Nei prossimi giorni è in programma un nuovo incontro tra i Sindacati confederali e la Regione Calabria, in vista dell’approvazione definitiva del Decreto regionale che porterà a fare chiarezza sul destino di questi tanti lavoratori (circa 4000 in tutta la Calabria) e delle loro famiglie.