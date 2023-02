Terribile incidente sulla 106 a Corigliano Rossano. Morto uno dei due feriti gravi

CORIGLAINO – ROSSANO (CS)- Si aggrava il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto sulla Statale 106 oggi pomeriggio in Contrada Torricella nel comune di Corigliano-Rossano. Coinvolte in un violentissimo impatto quattro auto. In totale sono sei le persone rimaste ferite, due di loro sono apparse subito in condizioni critiche, tanto da essere trasportati in ospedale con l’elisoccorso. Entrambe viaggiavano, da quanto si apprende, sulla stessa vettura. Uno di loro come detto è deceduto poco dopo il suo arrivo, mentre l’altra persona è ricoverato all’Annunziata di Cosenza.

L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” ha espresso profondo cordiglio per l’ennesima tragedia “con profondo dolore che nell’incidente di oggi pomeriggio a C.da Torricella di Corigliano-Rossano (CS), tra i due feriti gravissimi, uno ha perso la vita in Ospedale pochi minuti fa. Si tratta della prima vittima della Statale 106 nel 2023: continua l’incubo sulla famigerata e tristemente nota “strada della morte” in Calabria