Telecamere sul lungomare. Ricostruita la scritta ‘I love Trebisacce’

TREBISACCE (CS) – Garantire maggiore sicurezza per residenti e turisti e difendere il decoro urbano da eventuali atti vandalici. Su tutto il lungomare Mariano Bianchi da oggi hanno ripreso a funzionare le telecamere di videosorveglianza.

Lungo la passeggiata fronte mare, all’altezza del Pontile, sono in fase di completamento gli interventi di ripristino dell’installazione I LOVE TREBISACCE; la scritta che nei mesi scorsi era rimasta danneggiata a seguito di un incendio.

Nello specifico le parti in polistirolo sono state ricostruite con poliuretano espanso; saranno rasate con materiale finto rinforzato R4 per uno spessore di almeno 5 millimetri. Il tutto sarà verniciato su tutti i lati per uniformare la cromia.

Decorate con elementi che ne richiamano i colori, sono state posizionate, inoltre, 4 fioriere, elementi di arredo urbano che faranno da cornice al totem I LOVE TREBISACCE.