Sventato un ingente furto di legna nei boschi di Rossano: arrestato 32enne

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Furto di legna sventato nel Cosentino. I militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Corigliano Rossano, impegnati a controllare il territorio nella prevenzione degli incendi boschivi, il 25 luglio 2023, è intervenuto nell’area boschiva di Rossano.

Giunti sul posto hanno individuato e successivamente tratto in arresto un 32enne del luogo, responsabile del furto di un ingente quantitativo di risorse boschive custodite all’interno dell’area demaniale. Raccolti gli elementi di prova ritenuti utili per sostenere le accuse, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per ‘direttissima’, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.