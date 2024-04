Statale 106, tamponamento tra due Tir a Roseto Capo Spulico: ferito un autotrasportatore

ROSETO CAPO SPULICO (CS) – L’autista di un mezzo pesante è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto oggi intorno alle 13:30 lungo la Statale 106 Jonica, in direzione Taranto, nel territorio di Roseto Capo Spulico, nell’alto ionio cosentino, nei pressi dell’incrocio per la Marina Di Roseto. Per cause in corso di accertamento è avvenuto un tamponamento tra due Tir che precedevano entrambi in direzione Nord.

Ad avere la peggio l’autista del Tir che ha colpito l’altro mezzo pesante con la cabina che ha subito evidenti danni. L’uomo è stato soccorso dall’intervento del 118 mentre sul posto è giunta anche una pattuglia della polizia stradale, Anas e la municipale anche per gestire il traffico che si è inevitabilmente formato a causa dell’incidente.