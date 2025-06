Statale 106, Uva: «ancora un incidente sullo stesso tratto, servono misure urgenti»

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – “Apprendo dalla stampa poco fa: ancora un incidente, ancora sullo stesso tratto della SS106, in località Torricella. Sei persone ferite, l’incidente ha coinvolto tre veicoli: due autovetture e un tir, traffico paralizzato e tanta preoccupazione tra i cittadini che percorrono quotidianamente questa strada”. Così dichiara il consigliere comunale di Corigliano Rossano Antonio Uva, dopo l’incidente avvenuto sulla statale 106 a Torricella.

“Non possiamo continuare ad assistere in silenzio. È evidente che il tratto in questione presenta criticità strutturali e richiede interventi immediati. Non bastano più le parole o le promesse: servono fatti, misure concrete che garantiscano la sicurezza degli automobilisti. Chiedo con forza agli enti preposti, al Governo, alla Regione e ad Anas di attivarsi con urgenza, valutando anche soluzioni temporanee in attesa di interventi strutturali. L’installazione di un tutor, – conclude Uva – se tecnicamente compatibile, o di una rotonda potrebbe rappresentare un deterrente immediato alla velocità e aumentare il livello di sicurezza. Troppi incidenti, troppa insicurezza. La vita delle persone viene prima di tutto”.