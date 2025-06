- Advertisement -

COSENZA – «Un’opera che segna un cambio di passo, un’infrastruttura attesa da decenni che non è solo asfalto, ma futuro, sicurezza e sviluppo per la Calabria». Questo il testo che accompagna un video pubblicato sulle sue pagine social da Davide Tavernise, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale, dove vengono mostrati i lavori, in fase di ultimazione, del tratto lungo 18 km della nuova Statale 106 da Sibari a Villapiana.

Il Terzo Megalotto della Strada Statale Jonica si sviluppa fino a Roseto Capo Spulico, attraversando i comuni dell’Alto Jonio Cosentino di Cassano allo Ionio, Francavilla Marittima, Cerchiara di Calabria, Villapiana, Trebisacce, Albidona, Amendolara e Roseto Capo Spulico. Rappresenta uno degli elementi essenziali del progetto di trasformazione del “Corridoio Jonico” in una infrastruttura stradale di grande comunicazione in grado di collegare i litorali jonici di Calabria, Basilicata e Puglia.

Il progetto prevede la realizzazione di 38km per chiudere l’anello tra gli assi autostradali A14 “Adriatica” e A2 “Autostrada del Mediterraneo” e mettere in comunicazione i tre versanti costieri di Jonio, Tirreno e Adriatico, attraverso strade ad elevato scorrimento, con l’obiettivo principale di potenziare la mobilità nel Sud Italia e di migliorare l’accessibilità dei comuni costieri e dell’entroterra della Calabria, riducendo i tempi di viaggio e aumentando la sicurezza stradale. Il progetto è caratterizzato dalla presenza di 5km di gallerie naturali (a doppia canna e scavate con metodo tradizionale), e 5 km di gallerie artificiali, 7km di viadotti, 4 svincoli e numerose opere minori (cavalcavia, sottovia e attraversamenti idraulici).