Statale 106 Sibari-Coserie: «che fine ha fatto l’intesa istituzionale? Occhiuto attivi la procedura»

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – «Completare la Sibari-Coserie». Ieri la lettera inviata dai sindaci di Corigliano-Rossano e di Cassano All’Ionio, Flavio Stasi e Gianni Papasso al Commissario dell’Anas per la statale 106 Massimo Simonini per un incontro urgente rispetto «alla mancata sottoscrizione dell’intesa istituzionale tra la Regione e l’Anas per l’infrastrutturazione ed il collegamento della Sibaritide.

Oggi interviene con un comunicato congiunto rivolto al governo Regionale e ad Occhiuto, il Movimento 5 Stelle« Sono ormai passati quattro mesi dall’ultima conferenza dei servizi sul tracciato della SS106 Sibari-Coserie, una riunione che aveva segnato una tappa importante nel lungo percorso verso la realizzazione dell’opera, ottenendo il consenso unanime di tutti gli enti coinvolti. Tuttavia, oggi ci troviamo ancora in attesa della firma ufficiale dell’intesa istituzionale tra il Presidente della Giunta Regionale, Roberto Occhiuto, e l’ANAS, rappresentata dal commissario straordinario per la SS106. Ci chiediamo, dunque, cosa stia ritardando questa firma, che risulta essenziale per dare il via ai lavori».

«La SS106 Sibari-Coserie rappresenta un’infrastruttura di importanza strategica per il nostro territorio, meritevole di attenzione e di priorità istituzionale. La sua realizzazione, infatti, si inserisce nel quadro degli interventi commissariati, a cui dovrebbe essere garantita una corsia preferenziale per rispettare le esigenze e le tempistiche delle comunità locali. Alla luce di queste necessità, è preoccupante constatare che i tempi stiano inspiegabilmente dilatandosi, lasciando spazio a un silenzio istituzionale che non trova spiegazioni plausibili. Un confronto con altre tratte può darci la misura di questa lentezza: prendiamo, ad esempio, l’iter della SS106 tra Crotone e Catanzaro, per il quale la firma dell’accordo istituzionale è arrivata a due settimane dall’ultima conferenza dei servizi, permettendo così un rapido avvio dei lavori. Qui, al contrario, sono trascorsi quattro mesi e, malgrado il sostegno trasversale delle forze politiche e l’approvazione unanime espressa anche durante le discussioni in Commissione Urbanistica della Regione Calabria, ci troviamo ancora in una fase di stallo».

«La comunità di Corigliano-Rossano, così come tutta l’area interessata, resta in attesa di risposte concrete. Ci rivolgiamo quindi al Presidente Occhiuto e alle istituzioni competenti affinché si proceda con la conclusione dell’iter e si arrivi finalmente alla firma di un accordo che consentirebbe a quest’opera di trasformarsi da progetto a realtà tangibile.

Rimaniamo fiduciosi che si possa giungere a un epilogo positivo, convinti che il nostro territorio meriti risposte tempestive e azioni concrete».