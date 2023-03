Statale 106: ok di Bruxelles per altri due lotti: Crotone–Catanzaro e Sibari-Rossano

COSENZA – Importanti passi in avanti per la Statale 106 Jonica. Presto andranno a gara due lotti importanti, per un’infrastruttura strategica per la Calabria e tutto il Mezzogiorno. Parliamo dei lotti Sibari-Corigliano-Rossano e Crotone-Catanzaro con un investimento di quasi 3 miliardi di euro. C’è l’ok di Bruxelles ai progetti di fattibilità tecnico–economica che a breve saranno consegnati ad Anas e Ministero dei trasporti per essere messi a gara. La notizia arriva direttamente dagli uffici dell’Unione Europea, come come dichiarato in una nota dall’europarlamentare della Lega Massimo Casanova, componente della Commissione Trasporti UE.

Statale 106, nuovi lotti “investimento da quasi 3 miliardi”

“Procede serrato l’iter per riqualificare e modernizzare la strada statale 106 jonica” ha dichiara l’europarlamentare spiegando che “nelle ultime ore sono stati compiuti importanti passi in avanti. Ben due i progetti di fattibilità tecnico – economica finalizzati e consegnati da Anas ai Ministeri competenti e al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Tempo qualche settimana e potranno essere messi a gara. Si tratta, in particolare, dei lotti Crotone – Catanzaro e Sibari – Rossano che corrono sull’asse principale e che cuberanno un investimento di quasi 3 miliardi di euro”.

“Nel frattempo – aggiunge Casanova – mi giungono rassicurazioni sull’avanzamento dell’attività amministrativa e progettuale anche per quanto concerne gli ulteriori lotti dell’arteria nonché sulle istanze dei territori, che sono all’attenzione di Anas. Ringrazio, pertanto, il commissario straordinario Massimo Simonini per l’importante lavoro che si sta portando avanti per modernizzare un’infrastruttura strategica per le connessioni e lo sviluppo della Calabria e di tutta la parte di Sud che per essa passa. Come Lega siamo impegnati a potenziare i collegamenti nel meridione, consapevoli della loro crucialità. Decisivo ed evidente, da questo punto di vista, è il cambio di marcia impresso al Mit dal vicepremier Matteo Salvini che porterà presto questa porzione di Paese ad essere più moderna, più sicura, meno isolata e interconnessa. Infrastrutture significano crescita” conclude Casanova.

Cosa prevede il nuovo lotto Sibari-Rossano della Statale 106

Il tracciato Sibari-Rossano che andrà a bando dovrebbe essere per il 90% quello illustrato da Anas a dicembre 2021 che, rispetto all’originario del Megalotto 8 che risultava essere sia più costoso e più invasivo per l’intera Piana di Sibari (nel suo stralcio fino al torrente Coserie), è più spostato verso la costa, e consente l’eliminazione delle 23 gallerie (per complessivi 11 km) presenti sul precedente tracciato oltre ad una sensibile riduzione dei viadotti, limitati allo scavalcamento delle fiumare ed al superamento delle zone a rischio idraulico nonché gli abitati di Corigliano Scalo e Rossano Scalo. Ciò comporta, a parità di estensione di tracciato, una ben più elevata sostenibilità tecnico economica dell’intervento, rendendo risolutamente più efficace l’investimento complessivo sulla base dell’analisi costi benefici dell’opera. Sul progetto presentato nel corso dell’ultimo anno c”è stato un serrato confronto con i comuni di Corigliano Rossano e Cassano Allo Ionio tra richieste di modifiche e integrazioni.

L’intervento dovrebbe prevedere il raddoppio della carreggiata della SS 534 “degli Stombi” dall’attuale punto terminale fino all’innesto della nuova SS 106, in corrispondenza all’attuale svincolo per Cassano allo Ionio (che verrà completamente ammodernato) mediante la costruzione di una strada di tipo Extraurbano Principale tipo B, a due carreggiate separate con 2 corsie per senso di marcia, per uno sviluppo complessivo di circa 30 chilometri.

Un progetto importantissimo e funzionale per lo sviluppo della terza città della Calabria in quanto prevede, tra le altre cose, la sistemazione dello svincolo (già esistente) del Porto valorizzando anche tutto il lavoro di rilancio che sto portando avanti, in collaborazione con la Capitaneria di porto di Corigliano-Rossano e l’Autorità portuale di Gioia Tauro, della struttura di Schiavonea. Il tracciato dovrebbe correre lungo la ferrovia sfruttando alcuni viadotti e sottopassi già esistenti che saranno utilizzati per allargare le corsie già esistenti. Saranno eliminati anche alcuni passaggi a livello rendendo così più scorrevole anche la circolazione secondaria.

Oltre al rifacimento dello svincolo di Cassano Allo Ionio, di innesto del nuovo tracciato, l’intervento proposto prevede, procedendo in direzione sud, complessivamente 5 svincoli: Corigliano Nord; Corigliano Centro; Corigliano vecchia; Rossano Nord; Rossano Sud.