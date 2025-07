Statale 106 e incidenti mortali, consigliere Uva: «basta tragedie, subito un tavolo tecnico per Torricella e Lamba»

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Dopo l’ennesima tragedia avvenuta lungo la Statale 106 jonica, il consigliere comunale di Corigliano-Rossano, Francesco Uva, lancia un appello accorato alle istituzioni affinché si intervenga immediatamente per mettere in sicurezza i tratti di strada più pericolosi, in particolare quelli di Torricella e Lamba, già teatro di numerosi incidenti, anche mortali. L’ultimo in ordine di tempo è il drammatico schianto del 28 giugno, in località Lamba, costato la vita a un giovane di 17 anni. «È il terzo decesso in poco tempo su quel tratto», ricorda Uva, che aveva già provveduto a segnalare criticità e pericoli nei giorni precedenti, inviando note ufficiali alle autorità il 23 e il 25 giugno.

Nel corso del Consiglio Comunale del 30 giugno, Uva ha richiesto formalmente all’Amministrazione e al sindaco di:

– Sollecitare un sopralluogo urgente da parte di ANAS per individuare soluzioni anche temporanee;

– Convocare un tavolo tecnico-istituzionale con la Prefettura, la Regione, le Forze dell’Ordine, ANAS, associazioni civiche e cittadini;

– Avviare un percorso per definire interventi strutturali e definitivi che garantiscano maggiore sicurezza agli utenti della SS106.

«Le famiglie delle vittime e l’intera comunità chiedono risposte concrete. Il nostro dovere è intervenire ora, non dopo l’ennesima tragedia», dichiara Uva, che sottolinea l’urgenza della situazione anche alla luce del traffico estivo in aumento. Il consigliere attende ora un riscontro tempestivo dalle autorità competenti, confidando in un’assunzione di responsabilità e in un confronto istituzionale che metta al centro la tutela della vita e della sicurezza dei cittadini.