Stasi: «se Meloni trova risorse sui Lep mi tessero con FdI». Antoniozzi: «può farlo, i soldi arriveranno»

“A Flavio Stasi – prosegue l’onorevole – ricordiamo che il governo Meloni sta facendo per il Sud cose molto importanti, dopo un decennio di assoluto immobilismo dei governi di sinistra. Basti vedere cosa è stato programmato per le infrastrutture, ciò che ha messo in progetto Ferrovie dello Stato, anche attraverso Anas, e l’impegno comune di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati per il Sud.

Al sindaco Stasi – conclude Antoniozzi – dico che sarebbe opportuno fare una riflessione sincera su come la nostra regione sia stata mal trattata dalla sinistra e di come, prima del governo Occhiuto, la guida della Regione, nell’ultimo ventennio, sia stata insufficiente per responsabilità di entrambi gli schieramenti. Aspettiamo presto Stasi in FdI ma con lo spirito del militante”.