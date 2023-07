Stasi: «basta sottovalutare i problemi dello Spoke di Corigliano Rossano»

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – La situazione è ormai al limite. O, forse, il limite è stato superato già da un po’. Lo Spoke di Corigliano Rossano e, in particolare, il Pronto Soccorso “Giannettasio” di Rossano continua a trovarsi in una situazione di grande sofferenza. Sempre più spesso, infatti, si sente parlare di casi di pazienti, che esausti, dopo ore o anche giorni di attesa, decidono di andare via senza essere sottoposti a visita, a proprio rischio e pericolo.

A causare il tutto, ovviamente, la carenza di personale ed il riferimento è ai medici, ma anche agli infermieri. Una situazione che, nelle prossime settimane, potrebbe diventare ancor di più esplosiva in considerazione di quello che è l’aumento della popolazione caratteristico del periodo estivo. Dal territorio si chiede un intervento da parte dell’ASP e della Regione.

“Bisogna smetterla di sottovalutare i problemi dello Spoke di Corigliano Rossano – ha detto il sindaco della cittadina ausonica, Flavio Stasi – sono i problemi di un presidio ospedaliero che si trova in una città di 80000 abitanti e che si prepara ad accoglierne almeno il doppio. Si sottovalutano i problemi del personale. La verità è che per far funzionare quello Spoke, che non è periferico, bisogna mandare del personale effettivo, sia in termine di dirigenti, sia in termini di personale medico e paramedico”.