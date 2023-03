Spoke: al ‘Giannettasio’ sparito denaro dalla cassa del Cup. Al ‘Compagna’ si pensa ai più piccoli

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Non ci sono solo i problemi legati al personale ed alle strutture, arrivano anche altre brutte notizie per la sanità calabrese, in particolar modo per quella di Corigliano Rossano. Fortunatamente, però, da registrare qualche aspetto positivo, che lascia ben sperare. Da un lato, quindi, arrivano buone notizie, dall’altro, invece, novità diametralmente opposte per lo Spoke della cittadina ionica.

Rossano

Solitamente sono le brutte notizie ad arrivare prima ed allora iniziamo da quanto accaduto al “Giannettasio” di Rossano. Ignoti, infatti, nei giorni scorsi, hanno prelevato denaro dalla cassa del Cup, il centro di prenotazione, dove convergono quotidianamente i pagamenti del ticket per le prestazioni sanitarie. Un furto, che sembra essere stato pianificato e posto in essere in maniera decisamente scrupolosa. Sul portavalori, che conteneva il denaro, non è presente, infatti, alcun segno di effrazione quasi come se fosse stata usata una regolare chiave per aprirlo. Nella zona del Cup, inoltre, non sono presenti telecamere di video sorveglianza; dunque, strada spianata per i ladri o per il ladro che ha potuto agire con maggiore tranquillità sotto questo punto di vista. Sul furto, del valore di circa 7000 euro, indaga il commissariato di Polizia di Corigliano Rossano.

Corigliano

Qualche buona notizia arriva invece dall’altro presidio ospedaliero dello Spoke, ovvero dal “Compagna” di Corigliano. Le carenze, soprattutto per quanto concerne il personale, restano e continuano a creare grossi problemi nell’erogazione di tanti servizi. Ma una buona notizia arriva soprattutto per i bambini. Maggiore attenzione, infatti, sarà riservata ai pazienti più piccoli. In particolare sarà adottato un nuovo protocollo per l’assistenza pediatrica; nello specifico verrà agevolato l’accesso dei pazienti più piccoli nel pronto soccorso e presso lo specialista di Pediatria. Un primo passo a cui, si spera, possano seguirne molti altri per garantire ai cittadini del territorio servizi adeguati.