Spaccio di cocaina, eroina, e marijuana a Sibari e Trebisacce: tre arresti

CASSANO ALLO IONIO (CS) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cassano e della Stazione di Trebisacce hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. di Castrovillari su richiesta della locale Procura, nei confronti di R.D., 62enne, P.L., 27enne -entrambi di Sibari- nonché di M.L., 40enne di Trebisacce.

Le indagini dei Carabinieri hanno consentito di rilevare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre indagati in relazione alle loro condotte di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, hashish e marijuana) nel comprensorio del Comune di Trebisacce e nella frazione Sibari di Cassano all’Ionio. Gli inquirenti hanno scoperto numerosi episodi di vendita e cessione di droga a cittadini italiani e stranieri, a loro volta segnalati alle competenti autorità amministrative quali assuntori di sostanze stupefacenti.

L’attività intrapresa dai militari operanti, ha consentito dunque di ricostruire, a livello di gravità indiziaria ed in attesa dei successivi sviluppi, considerata l’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, la condotta dei tre in relazione ai reati contestatigli, per i quali l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’arresto nel carcere di Castrovillari per P.L. e M.L. mentre R.D. è stato ristretto agli arresti domiciliari.

Comportamenti ricostruiti a livello di elevata probabilità e che si sarebbero sostanziati nella detenzione, vendita e cessione di sostanze stupefacenti di varia natura.