Spaccio di cocaina, arrestato trentaseienne nel Cosentino

MIRTO CROSIA (CS) – La Polizia di Stato di Corigliano-Rossano ha arrestato in località Mirto Crosia, a seguito di perquisizione domiciliare, un 36enne. All’interno della propria abitazione è stata rinvenuta cocaina già confezionata in dosi e pronta per la vendita. Gli agenti hanno controllato l’appartamento e trovato anche un bilancino di precisione e svariato materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Il soggetto è stato portato nel carcere di Castrovillari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

