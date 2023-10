Sostegno ai pazienti oncologici con alopecia, incontro a Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il Movimento Area, un’organizzazione che parte dalla base e si impegna a migliorare la qualità di vita dei cittadini, ha organizzato un incontro dal titolo “Dal Cuore alla Testa: Presentazione della Legge n.115/12”. L’evento rappresenta un’importante iniziativa dedicata ai pazienti oncologici che lottano contro l’alopecia, affrontando con determinazione una questione delicata e in molti casi trascurata. L’appuntamento è fissato per venerdì 13 ottobre alle ore 18 presso il Centro Salesiani – Via Provinciale – Corigliano Rossano (A.U. Corigliano).

L’alopecia, spesso un effetto collaterale devastante della terapia oncologica, ha un impatto profondo sulla vita e la salute dei pazienti. Il Movimento Area ha deciso di dedicare l’evento alla presentazione della Legge n.115/12 che si propone di affrontare questa importante problematica in modo completo e dedicato.

L’evento mira a sensibilizzare il pubblico sull’alopecia oncologica e a promuovere una maggiore consapevolezza su questa importante questione di salute. Il Movimento Area invita giornalisti, operatori sanitari, pazienti e il pubblico interessato a partecipare all’incontro e contribuire a una discussione significativa sulla Legge n.115/12.

L’incontro si pone l’obiettivo di informare il pubblico sulla realtà dell’alopecia oncologica ma anche spunti che possano offrire un sostegno emotivo ai pazienti. La perdita dei capelli a causa della terapia oncologica può avere un profondo impatto psicologico, spesso minando la fiducia e l’autostima dei pazienti. In questo contesto, iniziative come l’incontro “Dal Cuore alla Testa” contribuiscono a combattere il tabù dell’alopecia oncologica, promuovendo una maggiore comprensione e accettazione. La consapevolezza e il sostegno psicologico sono elementi fondamentali per il benessere complessivo dei pazienti oncologici che affrontano questa sfida.