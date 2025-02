Sorpresi dalla municipale di Corigliano-Rossano a lavorare in un cantiere sequestrato. Operai denunciati

- Advertisement -

CORIGLIANO -ROSSANO (CS) – Continuano a Corigliano-Rossano i controlli contro l’abusivismo edilizio che rappresentano un danno per il territorio e l’economia della città. La Polizia Locale proprio a tutela del territorio effettua quotidianamente controlli sull’attività edilizia e urbanistica verificando inoltre il rispetto di eventuali vincoli paesaggistico-ambientali o architettonici. Si tratta di un’attività delicata e complessa che, comunque, gli agenti guidati dal Colonnello dott. Luigi Greco, stanno portando avanti con puntualità. Ed infatti in questi primi due mesi del 2025 sono 12 le comunicazioni di notizia di reato rilevate su questo tema.

L’ultimo intervento in ordine di tempo è stato portato a termine martedì, allorquando gli agenti della Polizia Locale si sono recati in un cantiere edilizio, già sequestrato in precedenza, constatando l’avvenuta violazione dei sigilli. Infatti gli agenti giunti sul posto hanno constato, non solo la violazione dei sigilli, ma la presenza di persone che stavano effettuando dei lavori. Come stabiliscono le leggi in materia, tutte le violazioni sono state segnalate alla Procura della Repubblica.

“L’attività di controllo effettuate quotidianamente degli agenti del Corpo di Polizia Locale – afferma il sindaco Flavio Stasi – rivestono un ruolo molto importante per ciò che attiene la tutela del territorio. Infatti è diretta a controllare la regolarità delle attività edilizie, identifica eventuali abusi e verifica che i lavori realizzati siano conformi ai permessi rilasciati, attraverso accertamenti di natura amministrativa e penale. Questa attività riveste particolare importanza per garantire il rispetto delle normative urbanistiche, a tutela della salute pubblica e privata, verifica la salubrità e l’abitabilità degli edifici, con riferimento alla corretta destinazione d’uso degli stessi ed all’affollamento in relazione al numero degli occupanti. A ben vedere – prosegue il sindaco – si tratta di un’attività complessa ma importante anche per lo sviluppo del territorio.”.