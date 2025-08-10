HomeIonio

Solidarietà e inclusione: a Corigliano Rossano inaugurate due “Case Kind”

Persone con diverse esigenze e provenienze possono vivere insieme, superando marginalità e promuovendo la partecipazione sociale

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Le “Case Kind” si riferiscono a progetti e iniziative che mirano a creare spazi abitativi e comunità inclusive, in cui persone con diverse esigenze e provenienze possono vivere insieme, superando marginalità e promuovendo la partecipazione sociale. Questi progetti spesso coinvolgono co-housing, case famiglia o centri di accoglienza, offrendo supporto personalizzato, attività inclusive e percorsi di autonomia. “Oggi la nostra comunità compie un passo importante proprio sul piano della solidarietà e dell’inclusione, con l’inaugurazione di due nuove Case Kind”, dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Marinella Grillo.

La prima sarà un presidio a sostegno delle persone che vivono condizioni di estrema povertà, un luogo di accoglienza e di ascolto capace di dare risposte concrete ai bisogni più urgenti. La seconda rappresenta un progetto ambizioso e dal forte valore simbolico: un cambio culturale nella narrazione sulla disabilità, offrendo a giovani con disabilità l’opportunità di intraprendere un percorso verso l’autonomia e l’indipendenza, nella consapevolezza che la dignità passa anche attraverso la possibilità di scegliere e di costruire il proprio futuro.

“Come ho avuto modo di sottolineare oggi nel corso della inaugurazione delle due strutture, “auspico che questo possa essere un progetto pilota per altri ragazzi, affinché insieme alle loro famiglie possano raccogliere l’entusiasmo e la forza di questi giovani che intraprendono il cammino verso l’autonomia, pensando anche al “dopo di noi”. Un esempio concreto di come l’inclusione si costruisca con coraggio, visione e condivisione”. Desidero esprimere un sentito ringraziamento alle famiglie, ai Servizi Sociali Territoriali e alla Cooperativa Sinergie per l’impegno, la dedizione e la sensibilità dimostrati. È grazie a questa rete di energie e competenze – ha concluso l’assessore Grillo – che possiamo rendere la nostra città più giusta, inclusiva e solidale”.

