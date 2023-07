Sigilli ad un noto stabilimento balneare sul lungomare di Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Sigilli all’alba, al lido Sabbia d’Oro sul lungomare dell’area di Rossano, in contrada Momena. L’intervento è stato eseguito da guardia costiera, polizia e carabinieri e lo stabilimento è stato sottoposto a sequestro penale per disposizione del Gip del Tribunale di Castrovillari. Il provvedimento sarebbe riconducibile a presunte violazioni e contestazioni circa l’abusivismo e le autorizzazioni e le concessioni demaniali per potere svolgere l’attività balneare. Le forze dell’ordine hanno identificato i gestori della struttura e il personale dipendente.

- Pubblicità sky-