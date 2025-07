Sicurezza a rischio nell’Alto Ionio Cosentino, Furgiuele: «il 79 % degli interventi entro 40 minuti»

- Advertisement -

TREBISACCE (CS) – “Sapere se si intende istituire un Distaccamento permanente dei vigili del fuoco nel comune di Trebisacce, potenziando così il servizio di soccorso tecnico urgente nel territorio: questo il senso dell’interrogazione che abbiamo appena depositato al ministro competente”. Lo afferma, in una dichiarazione, il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.

“L’Alto Ionio Cosentino – aggiunge – comprende una fascia costiera di circa 50 chilometri ed un ampio entroterra montano, con 18 comuni per 50 mila abitanti che diventano oltre 300 mila nel periodo estivo. Sul territorio, attualmente, è attivo un distaccamento, la cui operatività è però compromessa dalla discontinuità di servizio: i dati del Comando provinciale di Cosenza dei vigili del fuoco indicano una copertura territoriale pari solo al 31% entro i canonici 20 minuti dalla richiesta e al 79% entro 40 minuti. Una situazione che rappresenta un grave pregiudizio per la sicurezza pubblica del territorio in una regione che è tra le prime in Italia per incendi di vegetazione”. “È fondamentale – dice ancora Furgiuele – fare chiarezza su questo tema e, soprattutto, dare un riscontro chiaro ad un’esigenza di sicurezza importante che proviene dalla nostra regione”.