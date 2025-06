Siccità e agricoltura a rischio: Trebisacce e i Comuni limitrofi chiedono interventi immediati

- Advertisement -

TREBISACCE (CS) – Si è svolto martedì scorso, presso il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria un incontro promosso dall’assessore regionale Gianluca Gallo e dal direttore generale Giacomo Giovinazzo, su richiesta dei sindaci di Trebisacce, Rocca Imperiale e, per delega, del sindaco di Amendolara. L’incontro, esteso ai sindaci della fascia ionica interessati dall’approvvigionamento idrico dell’acquedotto del Sinni, ha rappresentato un momento di confronto concreto sull’emergenza legata alla siccità che sta mettendo a rischio la stagione agricola.

I sindaci presenti – Franco Mundo (Trebisacce), Giuseppe Ranù (Rocca Imperiale) e Rocco Introcaso (Montegiordano) – hanno espresso forte preoccupazione per il perdurare della crisi idrica, che minaccia le coltivazioni e l’intera filiera agricola, con pesanti ricadute economiche su famiglie e imprese locali.

Dopo la relazione tecnica del direttore Generale e commissario del Consorzio di Bonifica Unico della Calabria, Giacomo Giovinazzo, è intervenuto l’assessore Gallo, il quale ha assicurato che la Regione Calabria inoltrerà richiesta alla Regione Basilicata per l’aumento della dotazione idrica, destinata sia agli usi irrigui sia potabili, al fine di rispondere – seppur in forma parziale – alle esigenze del comparto agricolo. I sindaci hanno sottolineato la necessità di attivare tali misure in tempi rapidi, per scongiurare danni irreparabili alle colture in corso.

All’incontro erano presenti anche il Consigliere delegato all’Agricoltura del Comune di Trebisacce, Francesco Blaiotta, il Presidente del Consiglio comunale di Rocca Imperiale, Francesco Gallo, il Sindaco di Nocara, Maria Antonietta Pandolfi, accompagnata dalla Consigliera provinciale Tiziana Battafarano, e una rappresentanza di agricoltori del territorio. L’Amministrazione Comunale di Trebisacce continuerà a seguire da vicino l’evoluzione della situazione, ribadendo il proprio impegno a tutela dell’agricoltura e dell’economia locale