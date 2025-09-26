Sibari coccola i gatti, l’ASP di Cosenza riconosce due colonie da 30 felini

- Advertisement -

CASSANO IONIO (CS) – L’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, per tramite dell’unità operativa di Veterinaria, ha comunicato al Comune di Cassano All’Ionio di aver completato la prima fase del riconoscimento di due colonie feline a Marina e ai Laghi di Sibari. A darne l’ufficialità è stata l’assessore delegata Teresa Lanza. La notizia era stata anticipata dal sindaco Gianpaolo Iacobini nel corso delle comunicazioni dell’ultimo consiglio comunale.

Sono trenta i felini in totale che attualmente compongono le due colonie: dieci i mici in quella ai Laghi di Sibari e venti in quella di Marina. A gestirle saranno due tutor: Cinzia Vuozzo, a Marina di Sibari, e Daniela Presta, ai Laghi di Sibari.

Colonia di gatti a Sibari, la scelta del Comune

Dopo la conclusione di questa prima parte delle operazioni si apre una nuova fase durante la quale il Comune dovrà apporre i cartelli di segnalazione a delimitazione dell’area oggetto di riconoscimento mentre il tutor dovrà impegnarsi a:

– provvedere alla sterilizzazione di tutti i soggetti della colonia in primis evitando che i gatti si alimentino nelle 12 ore precedenti l’intervento di sterilizzazione;

– condurli presso l’ambulatorio veterinario di località Petrosa del comune di Castrovillari;

– ritirare e reintrodurre i soggetti sterilizzati sul territorio seguendo le prescrizioni date dal veterinario, rispettare le norme per l’igiene ed il decoro dell’area oggetto di riconoscimento, in particolare la pulizia della zona dove i gatti vengono alimentati.

Un impegno, quello dell’Amministrazione comunale cassanese, che recupera il ruolo centrale che deve avere il Comune, in accordo con quanto stabilito dalle vigenti normative, in materia di tutela e benessere degli animali d’affezione, che ha anche il dovere morale di promuovere azioni concrete per la loro protezione e valorizzando il ruolo che essi ricoprono nella vita delle persone e della comunità.

Proprio seguendo questi dettami, l’Amministrazione comunale di Cassano All’Ionio intende rafforzare il proprio impegno in questo ambito, avviando la creazione di una rete stabile e collaborativa composta da cittadini, associazioni animaliste e istituzioni, con l’obiettivo condiviso di garantire rispetto, cura e sicurezza per tutti gli animali presenti sul territorio.