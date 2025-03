Sibari, al via i lavori per la nuova bretella stradale per la sicurezza e la viabilità turistica

- Advertisement -

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Ha avuto luogo qualche giorno fa nella stanza del sindaco, alla presenza dello stesso primo cittadino, Gianni Papasso, la formale consegna dei lavori riguardanti la manutenzione straordinaria di strade nel territorio comunale e il ripristino della bretella in località Marina di Sibari, adiacente il complesso turistico di Italia Turismo, ex Insud.

L’impresa aggiudicataria dei lavori è la “Teknoappalti srl” di Francavilla Marittima che ha praticato il ribasso del 14,50% sull’importo di Euro 103.000 mentre l’importo totale dell’intervento ammonta a poco più di 115.000 euro. Oltre al legale rappresentante dell’impresa appaltatrice, e al geom. Pasquale Chidichimo del settore tecnico dell’ente, delegato a svolgere le funzioni di RUP e di Direttore dei Lavori, hanno assistito alla consegna dei lavori, anche la Consigliera con delega Carmen Gaudiano e il vice comandante della Polizia Locale, Marcello Papasso.

L’intervento è necessario per garantire la sicurezza della circolazione veicolare. Tale tratto di strada che sarà riqualificato e risistemato è di lunghezza pari a circa 110 metri e si relaziona con la viabilità di urbanizzazione esistente, risultandone dettaglio di completamento nella propria funzione di inversione di marcia correggendo l’attuale situazione di “cul de sac” (senza uscita) che ad oggi risulta manifestare a pieno i propri limiti soprattutto nel periodo estivo quando i flussi veicolari aumentano sensibilmente. A tutti gli effetti tale tratto di strada, nella sua esiguità dimensionale, svolge la fondamentale funzione bretella di chiusura della viabilità rotatoria terminale dell’imponente asse viari di lottizzazione che a tutti gli effetti oggi risulta privo di una soluzione terminale, immettendosi direttamente nella viabilità di penetrazione che attraversa le aree boschive raggiunge l’arenile. Tale innesto risulta privo di regola progettuale e difforme alle regole geometriche di minima della buona norma realizzativa delle opere stradali non tenendo in alcun conto dell’effetto “collo di bottiglia” imposto al flusso veicolare locale.

Oltre al rifacimento della sede, le opere d’arte minori sono costituite essenzialmente dalla costruzione di cordoli di delimitazione verso le aree verdi circostanti; marciapiedi; opere per la raccolta ed il convogliamento delle acque di piattaforma. Verrà realizzata opportuna segnaletica stradale sia orizzontale sia verticale su tutto il tracciato e il tratto di bretella stradale da realizzare verrà dotato di impianto di illuminazione con l’apposizione di quattro pali.

Il sindaco Papasso, in merito agli interventi previsti ha tenuto a sottolineare l’importanza della realizzazione della bretella stradale, ai fini soprattutto della sicurezza per il traffico veicolare che, in modo particolare si registra durante il periodo estivo, essendo la zona di eccellenza per il turismo, richiama migliaia di villeggianti. Il primo cittadino, ha colto l’occasione, per ricordare, sia pure in rapida sintesi, tutti gli interventi che la sua amministrazione ha destinato a Sibari, in senso lato, tesi a migliorare sia la viabilità, sia i servizi che vengono erogati, sia il decoro e il rilancio del comprensorio che rappresenta il biglietto da visita per l’intero Comune di Cassano All’Ionio. Altro elemento evidenziato dal sindaco Papasso, è la necessità di mettere in rete tutte le peculiarità che insistono nel vasto perimetro che ingloba il Comune di Cassano, dagli insediamenti turistici della costa, al Museo e al Parco Archeologico di Sibari, al Centro Storico, ai siti religiosi, fino al nord dell’abitato del Capoluogo dove insistono nel ventre del Monte San Marco, le magnifiche Grotte di Sant’Angelo, importanti per la loro unicità scientifica, storica e turistica.