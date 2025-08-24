Si conclude a Schiavonea il tour nazionale di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti

Partito lo scorso giugno a Lido Adriano (RA), il tour di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, dopo una tappa a Pescara, e due settimane di luglio al Giffoni Film Festival, si è spostata da lunedì 18 (fino a venerdì 29 agosto) a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, per l’ultima tappa di “Ti accompagno al mare”, il tour per raccontare l’estate degli adolescenti.

Dopo il successo della prima edizione nell’estate del 2024, la web-radio degli adolescenti dai 10 ai 17 anni, è tornata ad animare spiagge e Festival in tutta Italia con dirette radiofoniche e attività gratuite aperte ai propri coetanei.

Tutte le mattine presso lo stabilimento “Goccia Visionnarie” di Schiavonea (CS), un team di speaker adolescenti sarà in diretta tutte le mattine dalle ore 11.00 alle ore 12.30 con il programma “Ti Accompagno al Mare” e nel pomeriggio presso lo Sporting Club Centro Benessere di Corigliano-Rossano organizzerà laboratori di grafica, montaggio video, giornalismo a cui potranno partecipare gratuitamente ragazze e ragazzi (residenti e in vacanza) di età compresa tra i 10 e i 17 anni.

La tappa del tour estivo di Radioimmaginaria a Corigliano-Rossano (CS) rientra nel progetto “Ti Accompagno: il tour di Radioimmaginaria per uscire dall’isolamento al mare e a scuola (alias TAAM-TAAS)”, sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo. Per seguire le dirette e il tour di Radioimmaginaria e per restare sempre aggiornati si può visitare il sito web radioimmaginaria.it