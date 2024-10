Sfuma l’investimento a Corigliano. Occhiuto: “parlerò con Baker Hughes ma ho poche speranze”

CATANZARO – “Sto parlando e parlerò ancora, insieme ai sindacati, spero, con i vertici di Backer Hughes, ma mi sembra di capire, dalle interlocuzioni che ho avuto col presidente dell’azienda, che non ci siano molte speranze. Però chi governa la Calabria deve mettercela tutta, anche quando sembra complicato”. Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto parlando con i giornalisti a Catanzaro in relazione alla decisione della multinazionale di rinunciare ad un investimento a Corigliano Rossano. Sull’investimento sfumato per la provincia di Cosenza è intervenuto anche il ministro Urso, sollecitando l’azienda ad un ripensamento.

“Ho incontrato Baker Hughes più di un anno fa – ha aggiunto Occhiuto – quando vennero a propormi un investimento di 6 milioni di euro che poi hanno fatto nell’area di Vibo. Chiesi loro di fare un investimento più importante e tornarono dopo qualche mese dicendomi che volevano investire 60 milioni in Calabria. Un altro esempio di come in qualche modo io abbia fatto il direttore commerciale, il direttore marketing, della Calabria”. “Avevo assicurato – ha sottolineato ancora Occhiuto – un contesto istituzionale favorevole ad accogliere investimenti, purtroppo così non è stato. Speriamo che questo non sia un danno solo per il Comune di Corigliano Rossano, che non avrà questo investimento, ma speriamo che non sia un danno per l’intera Calabria perché quando nel circuito delle grandi imprese viene veicolata una notizia per cui la Calabria rende impossibile un finanziamento di 60 milioni questa notizia ha un effetto di contaminazione di straordinaria importanza”.