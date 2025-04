Tragedia nel cosentino: uomo trovato senza vita in campagna. Salma posta sotto sequestro

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il corpo senza vita di un 70enne, Angelo Curto, è stato questa notte in un’area di campagna lungo una stradina che costeggia uno degli argini del torrente Cino, tra le zone urbane di Corigliano e Rossano non distante dal mare. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in contrada Piragineti.

Sul posto è giunta la Polizia Scientifica per i rilievi anche se, dai primi riscontri, il decesso potrebbe essere riconducibile a cause naturali, forse un malore improvviso. La salma è stata comunque posta sotto sequestro dal magistrato di turno in Procura a Castrovillari che avrebbe disposto l’autopsia.