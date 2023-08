Scontro frontale sulla Statale 106 nel Cosentino, tre persone ferite

MANDARORICCIO (CS) – Ennesimo incidente sulla Statale 106 Jonica questa volta nel cosentino. Due auto si sarebbero scontrate frontalmente al km 310,200, nel territorio di Mandatoriccio, non lontano dal bivio per il Castello Flotta.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e sono tre le persone rimaste ferite e soccorse dai sanitari del 118, mentre la Statale 106 è stata chiusa per consentire le operazioni i soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati. Il traffico viene deviato lungo la viabilità secondaria con in indicazioni in loco. Sul posto il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.