Schiavonea: confronto su ‘La Disabilità come valore, la Cultura come missione’

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Una pregevole iniziativa culturale e dal profondo significato civico e morale. Le associazioni di promozione sociale “Unione è Forza” e “Maga Maghella” hanno difatti ideato e organizzato un momento d’incontro e confronto con la cittadinanza sul tema: “La Disabilità come valore, la Cultura come missione”. Prevista anche l’inaugurazione della Biblioteca intitolata alla memoria della professoressa Silvana Marrazzo.

L’appuntamento è per martedì 27 giugno, alle 18.30, presso i locali di “Unione è Forza” situati in Via Mediterraneo (accanto Ufficio Postale) a Schiavonea di Corigliano-Rossano.

Si tratta di uno spazio completamente gratuito, a disposizione dell’intera comunità e di tutte le scuole, le associazioni, le parrocchie. Centinaia di libri appartenuti alla compianta professoressa Silvana Marrazzo, stimata insegnante presso gli Istituti Superiori del territorio, prematuramente scomparsa nel 2021, e gentilmente messi a disposizione dalla sua famiglia.

Un dono rivolto soprattutto nei confronti delle persone disabili, affinché possano avere a disposizione testi da leggere e consultare nella più completa libertà, nell’ottica di favorire l’inclusione sociale, e di tutte le studentesse e gli studenti della città.

Per le finalità socioculturali dell’iniziativa – i cui lavori saranno introdotti e moderati dal giornalista Fabio Pistoia – sono state coinvolte autorità e personalità istituzionali e culturali note e apprezzate per impegno e sensibilità.

Interverranno: dottoressa Vanna Marrazzo; Don Pino Straface, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati; Maggiore Marco Filippi, Comandante Reparto Territoriale Carabinieri Corigliano-Rossano; Vice Questore Giuseppe Zanfini, Dirigente Commissariato Polizia di Stato Corigliano-Rossano; prof. Giuseppe De Rosis. Le conclusioni sono affidate all’Assessore Regionale alla Disabilità, avv. Emma Staine.

Una manifestazione che, sull’esempio di vita e di pensiero della prof.ssa Marrazzo, indelebile figura di donna ed educatrice d’intere generazioni, intende rappresentare la coesione sociale e la solidarietà, valori da Lei fortemente perseguiti.