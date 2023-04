Sanità, sit in a Rossano per chiedere giustizia per Eugenio e dignità per tutti i calabresi

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Si è svolto stamattina il sit-in di protesta davanti all’ospedale Giannettasio di Rossano per chiedere giustizia per Eugenio Bisogni Plastina, e dignità per tutti i calabresi e le calabresi. Eugenio, è deceduto lo scorso 15 marzo in attesa di un’ambulanza attrezzata. “Sosteniamo il coraggio e l’altruismo di chi oggi ha denunciato la morte di Eugenio e protestato contro la malasanità nonostante il momento di forte sofferenza” sottolinea il movimento La base Cosenza.

“Denunciamo e protestiamo affinché ciò che è successo ad Eugenio non accada mai più “. Queste le parole della famiglia di Eugenio, consapevoli della situazione sanitaria calabrese e di quante macerie lasci dietro di sé l’inesistente diritto alla salute in Calabria.

“Non si risparmia sulla vita dei cittadini, non si fanno i tagli sulle nostre vite. È chiaro che sia in atto un tentativo di normalizzazione di queste tragedie e di indottrinamento alla sistematica negazione del diritto alla salute. Lo testimonia – sottolineano gli attivisti de La Base – il vergognoso silenzio dei vertici regionali e le raccapriccianti dichiarazioni del commissario dell’Asp di Cosenza, Antonio Graziano. Se la Calabria è trattata da colonia del nord e da risorsa economica per i grandi privati, ancor di più nei territori della fascia jonica e tirrenica, così come nell’entroterra calabrese, i servizi sono ridotti a zero e i tagli alla sanità così come ad altri servizi fondamentali sono ancora più notevoli”.

“Vogliamo verità e giustizia per Eugenio, dignità per questo territorio e per chi lo vive! È assurdo dover aver paura di entrare in un ospedale”. La mobilitazione continua e giovedì 6 aprile alle ore 16:00 si terrà presso la dirigenza dell’Asp di Cosenza, in Via Alimena, un altro sit in con la famiglia di Eugenio e con tutti i cittadini e le cittadine che hanno a cuore questa terra.