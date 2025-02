Rubano in un supermercato e si danno alla fuga, arrestati in provincia di Cosenza

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I carabinieri mercoledì scorso hanno arrestato due cittadini georgiani, gravemente indiziati dei reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e furto aggravato. Tutto è iniziato dalla segnalazione di un’autovettura in fuga da Policoro, attraverso la quale i carabinieri del posto hanno diffuso le ricerche di due soggetti. Nel pomeriggio i due, avevano svuotato una delle casse di un supermercato «Eurospin» a Policoro.

Dopo la segnalazione dettagliata del mezzo utilizzato che, vista la direzione di fuga, poteva raggiungere anche il territorio del comune di Corigliano Rossano, sono stati predisposti una serie di posti di controllo grazie ai quali, poco dopo, è stata intercettata l’auto segnalata.

I militari hanno tentato di fermarli, ma questo ha forzato il controllo, cercando di dileguarsi su una strada secondaria. Un tentativo risultato vano e, una volta bloccato il mezzo, quanto gli occupanti hanno tentato di dileguarsi tra gli aranceti della Contrada Zolfara. I carabinieri sono stati aggrediti fisicamente dai due soggetti fermati, che hanno tentato di divincolarsi dopo essere stati materialmente bloccati.

Nella circostanza i Carabinieri hanno riportato delle lesioni superficiali, comunque giudicate di lieve entità. La conseguente perquisizione del mezzo segnalato ha permesso di recuperare il provento del furto e altri riscontri probatori in ordine allo stesso reato. Sulla scorta degli elementi raccolti i due, rivelatisi poi dei cittadini georgiani, sono stati dichiarati in arresto e associati presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale. Nel pomeriggio di ieri i provvedimenti restrittivi adottati dai Carabinieri sono stati convalidati in sede di «Giudizio Direttissimo». A carico degli stranieri il Giudice competente ha disposto delle misure cautelari personali, che gli interessati dovranno scontare nel luogo di residenza.