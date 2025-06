Ruba l’incasso di un negozio e aggredisce la titolare: rapinatore bloccato a Corigliano

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Lo scorso 24 giugno, nel corso di capillari servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, personale della Squadra Volante del Commissariato P.S. di Corigliano-Rossano, nell’area urbana di Corigliano, ha tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 31 anni, straniero, per il reato di rapina impropria.

La vicenda

La vicenda trae origine da una segnalazione, giunta al numero unico di emergenza 112 NUE, di una rapina consumata all’interno di un’attività commerciale in a.u. di Corigliano, ad opera di un uomo probabilmente straniero. Gli agenti, giunti tempestivamente sul luogo segnalato, hanno acquisito le prime informazioni dalla parte offesa, visibilmente scossa e dolorante dall’accaduto, la quale aveva riferito che, qualche istante prima, il malvivente dopo aver fatto accesso all’interno dell’esercizio commerciale ed aver asportato dalla cassa una somma di denaro, l’aveva aggredita trascinandola e scaraventandola a terra per guadagnarsi la fuga.

I poliziotti hanno attivato immediatamente le ricerche e la dettagliata descrizione fornita dalla donna, corrispondeva a un uomo, intercettato a poca distanza, dal luogo dell’evento che, alla vista della Volante, aveva aumentato palesemente la marcia al fine di eludere il controllo.

L’uomo, raggiunto dagli operatori, è stato sottoposto a perquisizione personale ad esito della quale, è stato rinvenuto il denaro contante poco prima asportato, restituito poi alla parte offesa. Per i fatti sopra esposti, il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, tradotto presso la casa Circondariale di Castrovillari, a disposizione dell”Autorità Giudiziaria procedente.

Il tutto si comunica nel rispetto del diritto dell”indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca.