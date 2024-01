Rsa di Cariati, situazione ‘drammatica’: «mancano infermieri e Oss»

CARIATI (CS) – “Nella RSA di Cariati continuano ad esserci problemi di personale. In un reparto che ha dimostrato sempre di essere un riferimento importante per il territorio e di cui è prevista l’esistenza anche nel futuro vi è una situazione drammatica di assenza di personale”. Così scrive in una nota Le Lampare Bassojoniocosentino.

Della situazione della RSAM – prosegue la nota – sarà sicuramente a conoscenza Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, il Direttore Generale Antonello Graziano come il Direttore Sanitario Martino Rizzo a cui chiediamo un intervento immediato innanzitutto sul reclutamento di personale tramite scorrimento di graduatorie per Personale Cps-Infermieri e O.S.S .

Chiediamo all’amministrazione Comunale di Cariati e al Sindaco Cataldo Minò – concludono – di fare le giuste pressioni perché non è sopportabile che in una struttura prossima all’apertura ci sia questo aumentare di criticità, soprattutto in un reparto di straordinaria importanza che deve continuare ad essere punto di riferimento per il territorio.”