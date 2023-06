Rossano: palazzina a rischio crollo, evacuate due famiglie

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I vigili del fuoco hanno sgomberato due famiglie residenti in una palazzina nel centro storico di Rossano, in Vico II S. Nilo, dopo aver accertato le condizioni di pericolosità dello stabile. Sarebbero stati gli stessi occupanti a chiedere il loro intervento e le verifiche sulla palazzina di 3 piani che ospita due nuclei familiari. Una parte delle travi in legno risulterebbe compromessa e per questo è stato deciso lo sgombero delle due famiglie, una coppia di coniugi e un’anziana che vive con il figlio. In corso le verifiche per capire quali saranno gli interventi da realizzare per rendere agibile l’immobile.

