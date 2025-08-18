HomeIonio

Rossano, incendiato un motociclo. le fiamme minacciano di estendersi anche ad un’abitazione

Un motorino distrutto dalle fiamme nella notte in via Vivaldi. Indagini in corso, non esclusa l’ipotesi dolosa. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno evitato conseguenze più gravi

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – In piena notte, lungo via Vivaldi, nello scaldo di Rossano, un motorino parcheggiato è stato avvolto dalle fiamme. L’incendio – come mostra la foto pubblicata dall’Eco Dello Jonio – ha distrutto completamente il motociclo ed ha minacciato anche di estendersi al palazzo sovrastante. Allertati dai residenti, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, hanno spento prontamente le fiamme ed evitato conseguenze più gravi.

Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo Operativo di Corigliano-Rossano, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del rogo. Tra le piste seguite, non viene esclusa quella dell’atto doloso.

