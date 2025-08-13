HomeIonio

Rossano: lo sfogo di una madre in vacanza in località Zolfara «il mare è di tutti, ma le regole valgono per pochi»

Roberta, cosentina emigrata al Nord, racconta la sua vacanza in spiaggia tra ombrelloni lasciati incustoditi, nessun controllo e il disagio di dover spiegare a suo figlio perchè non viene "rispettata la legge"

Riceviamo e pubblichiamo
Scritto da Riceviamo e pubblichiamo
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – “Mamma, perché portiamo via l’ombrellone?”, “perché rispettiamo la legge”. È questo il dialogo che ogni giorno Roberta, 30enne originaria della provincia di Cosenza e ora residente a Modena, si ritrova ad avere con suo figlio di tre anni durante le vacanze nella sua amata Calabria, precisamente a Zolfara di Rossano.

Ombrelloni fantasma

Come molte famiglie in vacanza, anche la sua sceglie la spiaggia libera, arrivando di buon mattino per godersi il mare e il sole. Ma ogni giorno la stessa scena: ombrelloni piantati a pochi metri dalla battigia, spesso senza alcun bagnante intorno. Una fila di “ombrelloni fantasma” che occupano abusivamente spazio pubblico, riservando i posti migliori a chi non c’è… e forse nemmeno verrà. Roberta racconta di aver segnalato più volte il problema alla Capitaneria di Porto di Corigliano, ricevendo una risposta sconcertante: “È una pratica diffusa”. Nessun controllo, nessuna rimozione, nessuna multa. Solo rassegnazione.

Illegalità tollerata difficile da spiegare ad un bambino

“Mio figlio mi guarda mentre leviamo il nostro ombrellone a mezzogiorno e chiede perché siamo gli unici a farlo. La risposta è semplice: vogliamo dargli il buon esempio”, scrive. “Ma come si spiega a un bambino che le regole valgono solo per chi le vuole rispettare?”. Roberta denuncia non solo l’illegalità tollerata, ma anche l’ipocrisia: molti degli “ombrelloni abbandonati” appartengono a turisti provenienti da altre regioni, gli stessi che, sottolinea, “nelle spiagge della Costiera Amalfitana, in Versilia o a Fregene non oserebbero mai comportarsi così”.

Un’amara riflessione accompagna il suo sfogo: “Ah! Povera Calabria mia.” Una terra bellissima, troppo spesso vittima dell’inciviltà e dell’indifferenza, anche da parte di chi dovrebbe far rispettare le regole. E forse, il danno più grande, è dover spiegare a un bambino che il rispetto – a volte – è una battaglia solitaria.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Padre Fedele: la camera ardente all’Oasi Francescana, domani i funerali nel Santuario del Crocifisso

Area Urbana
COSENZA - La città si prepara a dare l'ultimo saluto a Padre Fedele Bisceglia, morto nella notte all'età di 87 anni, mentre era ricoverato...
Padre Fedele e Berraou

Padre Fedele, dolore della comunità islamica «fratellanza, rispetto e collaborazione autentica»

Area Urbana
COSENZA - "Padre Fedele è stato per decenni un punto di riferimento spirituale, sociale e umano, non solo per la comunità cristiana, ma anche...
guardia finanza spezzano sila san giovanni in fiore

Spezzano Sila, scoperto un falso dentista. Sotto sequestro lo studio e denaro contante

Provincia
SPEZZANO DELLA SILA (CS) - I finanzieri di San Giovanni in Fiore hanno scoperto un soggetto – mai iscritto all’ordine dei Medici e degli...
Padre Fedele Bisceglia collage

Padre Fedele Bisceglia, Cosenza piange il “monaco ultrà”: la fede, l’amore per gli ultimi...

Area Urbana
COSENZA - Cosenza piange Padre Fedele Bisceglia, morto all'età di 87 anni. Si è spento nella notte. Fondatore dell’Oasi Francescana e del Paradiso dei...

Addio a Padre Fedele: si è spento nella notte all’Inrca «una vita dedicata agli...

Area Urbana
COSENZA - Con profondo dolore, l’Associazione Il Paradiso dei Poveri ha comunicato che Padre Fedele è tornato alla Casa del Padre. Si è spento...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36954Area Urbana22231Provincia19727Italia7982Sport3836Tirreno2864Università1446
-->
Riceviamo e pubblichiamo
Altri Articoli di Riceviamo e pubblichiamo

Leggi ancora

Area Urbana

Cosenza: via F. Principe nel degrado. Residente segnala “erba alta, rifiuti,...

COSENZA – Una segnalazione accorata arriva da un cittadino, residente in via F. Principe (già via Asmara), che denuncia il crescente stato di abbandono...
asp cosenza graziano dg
Area Urbana

Emodinamica a Paola, il dg Asp «la proposta di un servizio...

COSENZA - "Mi preme chiarire alcuni aspetti, artatamente omessi nella costruzione del servizio, per giungere a semplicistiche considerazioni che stridono con la verità dei...
pino tursi prato - occhiuto dimissioni
Calabria

Occhiuto si dimette e accusa ‘sciacalli e odiatori’, Pino Tursi Prato...

COSENZA - «Da oggi si può dire ufficialmente che in Calabria, con le dimissioni di Roberto Occhiuto, si è aperta una vera crisi istituzionale...
Mormanno strada SP241 una corsia
Provincia

Mormanno, SP241 da mesi ridotta ad una sola corsia: «Quando finiranno...

MORMANNO (CS) - Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di un nostro lettore che ci indica che "sulla SP241 in direzione Mormanno, nei pressi del...
Area Urbana

Rende, via Alessandro Manzoni come una pista di F1. Nuovo appello...

RENDE - Nel corso degli ultimi anni sono state diverse le segnalazioni che abbiamo pubblicato sul nostro quotidiano. Lettere di denuncia arrivate in redazione...
Ospedale-Pugliese-Ciaccio-Catanzaro neurologia
Calabria

Dove la cura incontra l’anima: paziente ringrazia il reparto di neurologia...

CATANZARO - «Vorrei dedicare queste poche righe a tutto il personale del reparto di Neurologia, per l'eccezionale cura e attenzione ricevute durante il mio...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA