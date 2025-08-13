Rossano: lo sfogo di una madre in vacanza in località Zolfara «il mare è di tutti, ma le regole valgono per pochi»

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – “Mamma, perché portiamo via l’ombrellone?”, “perché rispettiamo la legge”. È questo il dialogo che ogni giorno Roberta, 30enne originaria della provincia di Cosenza e ora residente a Modena, si ritrova ad avere con suo figlio di tre anni durante le vacanze nella sua amata Calabria, precisamente a Zolfara di Rossano.

Ombrelloni fantasma

Come molte famiglie in vacanza, anche la sua sceglie la spiaggia libera, arrivando di buon mattino per godersi il mare e il sole. Ma ogni giorno la stessa scena: ombrelloni piantati a pochi metri dalla battigia, spesso senza alcun bagnante intorno. Una fila di “ombrelloni fantasma” che occupano abusivamente spazio pubblico, riservando i posti migliori a chi non c’è… e forse nemmeno verrà. Roberta racconta di aver segnalato più volte il problema alla Capitaneria di Porto di Corigliano, ricevendo una risposta sconcertante: “È una pratica diffusa”. Nessun controllo, nessuna rimozione, nessuna multa. Solo rassegnazione.

Illegalità tollerata difficile da spiegare ad un bambino

“Mio figlio mi guarda mentre leviamo il nostro ombrellone a mezzogiorno e chiede perché siamo gli unici a farlo. La risposta è semplice: vogliamo dargli il buon esempio”, scrive. “Ma come si spiega a un bambino che le regole valgono solo per chi le vuole rispettare?”. Roberta denuncia non solo l’illegalità tollerata, ma anche l’ipocrisia: molti degli “ombrelloni abbandonati” appartengono a turisti provenienti da altre regioni, gli stessi che, sottolinea, “nelle spiagge della Costiera Amalfitana, in Versilia o a Fregene non oserebbero mai comportarsi così”.

Un’amara riflessione accompagna il suo sfogo: “Ah! Povera Calabria mia.” Una terra bellissima, troppo spesso vittima dell’inciviltà e dell’indifferenza, anche da parte di chi dovrebbe far rispettare le regole. E forse, il danno più grande, è dover spiegare a un bambino che il rispetto – a volte – è una battaglia solitaria.