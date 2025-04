Rossano: lite degenera durante la Notte dei fuochi di San Marco, giovane finisce in ospedale

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Una lite per motivi banali, durante i festeggiamenti legati ai Fuochi di San Marco, a seguito della quale un giovane coriglianese di 26 anni, è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. I fatti sarebberi avvenuti a seguito di un diverbio e dalle parole si è passati ai fatti. Il giovane sarebbe stato colpito da alcune persone che poi si sono dileguate, mentre lui, dopo essere stato soccorso è stato trasferito a Catanzaro dove sarebbe stato ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato, per accertare con esattezza la dinamica di quanto accaduto.