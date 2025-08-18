Rossano, incendiato un motociclo. Le fiamme minacciano di estendersi anche ad un’abitazione

- Advertisement -

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – In piena notte, lungo via Vivaldi, nello scaldo di Rossano, un motorino parcheggiato è stato avvolto dalle fiamme. L’incendio – come mostra la foto pubblicata dall’Eco Dello Jonio – ha distrutto completamente il motociclo ed ha minacciato anche di estendersi al palazzo sovrastante. Allertati dai residenti, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, hanno spento prontamente le fiamme ed evitato conseguenze più gravi.

Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo Operativo di Corigliano-Rossano, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del rogo. Tra le piste seguite, non viene esclusa quella dell’atto doloso.